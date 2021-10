India: Pegasus, Corte suprema istituisce comitato di tre esperti supervisionato da ex giudice (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inchiesta giornalistica Pegasus, che prende il nome dall’omonimo software sviluppato da Nso, azienda israeliana specializzata in strumenti per la sicurezza, chiama in causa una decina di Paesi i cui apparati di sicurezza avrebbero spiato critici, oppositori, giornalisti, avvocati, attivisti per i diritti umani e politici, tra cui 13 tra capi di Stato e di governo in carica e non. I Paesi coinvolti, oltre all’India, sono Ungheria, Azerbaigian, Kazakhstan, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Messico, Marocco e Ruanda. L’inchiesta è stata condotta per mesi dall’organizzazione giornalistica no profit francese Forbidden Stories con Amnesty International. Alle ricerche hanno partecipato 16 testate internazionali, tra cui “The Washington Post”, “Sueddeutsche Zeitung”, “Le Monde” e “The Guardian”. I membri del progetto hanno iniziato a pubblicare i risultati del loro lavoro a partire dal 18 luglio. (segue) (Inn)