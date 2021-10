India: Pegasus, Corte suprema istituisce comitato di tre esperti supervisionato da ex giudice (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esponente del governo di Narendra Modi, inoltre, ha citato la società israeliana Nso, che ha sviluppato il software, secondo la quale “la lista dei Paesi che usano Pegasus pubblicata non è corretta”. “L’India ha protocolli consolidati in materia di sorveglianza” e “qualsiasi forma di sorveglianza illegale non è possibile con i controlli e i bilanciamenti esistenti nelle nostre leggi e nelle nostre istituzioni”, ha sostenuto Vaishnaw. Il ministro ha quindi elencato le norme che regolano la materia (Indian Telegraph Act, Information Technology Act, Procedure and Safeguards for Interception, Monitoring and Decryption of Information Rules) e i meccanismi previsti, come il Comitato di revisione. “L’editore del rapporto afferma di non poter dire se i numeri nell’elenco pubblicato fossero sotto sorveglianza. La società la cui tecnologia sarebbe stata utilizzata ha negato apertamente queste affermazioni. E i processi collaudati nel tempo nel nostro Paese sono ben consolidati per garantire che non si verifichi una sorveglianza non autorizzata”, ha concluso Vaishnaw. (Inn)