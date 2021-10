Lazio: assessore Lavori pubblici visita cantieri di Ostia per salvaguardia costa romana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici, tutela del territorio e mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri, ha fatto visita ai cantieri aperti nel mese di settembre a Ostia e volti alla realizzazione di diversi interventi per la salvaguardia della costa. Il primo intervento riguarda i lavori di riqualificazione del tratto del litorale di Ostia Levante compreso tra Canale dei Pescatori e lo stabilimento Nuova Pineta, per cui la Regione ha investito 828 mila euro e previsto opere necessarie alla rifioritura della scogliera esistente, oltre all’esecuzione del ripascimento di circa 10.000 metri cubi di sabbie da dragare su barra sabbiosa sommersa orientata verso l’area interessata. Il secondo cantiere riguarda i lavori di riqualificazione del tratto del litorale di Ostia Levante, compreso tra lo stabilimento Pinetina e lo stabilimento Gambrinus, per cui sono state impegnate risorse pari a 1 milioni e 300mila euro. Anche in questo caso l’obiettivo è quello di realizzare opere e ripascimento di circa 46.500 metri cubi previo dragaggio da barra sabbiosa di fronte all’area di intervento e da avamporto di Ostia. (segue) (Com)