Sicilia: maltempo, ripresa circolazione stazione Bicocca

- Ripresa la circolazione dei treni nella stazione di Bicocca (Catania), sospesa ieri pomeriggio per l’allagamento dei binari. Dalle 12.30 sono state riattivate sia la tratta da Bicocca verso Lentini Diramazione che quella verso Catania Acquicella. Ancora sospesa, invece, la circolazione sulla linea Catania-Caltagirone, danneggiata in più punti per le forti piogge di questi giorni. Lo ha reso noto Ferrovie dello Stato italiane.(ren)