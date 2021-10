Roma: tenta truffe in banca con documenti falsi, 63enne arrestato a Valmontone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pregiudicato di 63 anni, originario della provincia di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri di Valmontone per una tentata truffa ai danni di una filiale di un istituto di credito. L’uomo è entrato in banca e ha chiesto di poter prelevare 2.000 euro dal proprio conto corrente, presentando un documento sul quale erano riportate le generalità di un cittadino piemontese. La foto sul documento, però, era diversa da quella presente nella banca dati dell’istituto, perciò la cassiera, insospettita, ha avvertito il direttore che, a sua volta, ha segnalato tutto ai carabinieri. L’intervento immediato della pattuglia ha permesso di bloccare l’uomo che nel frattempo stava tentando di allontanarsi. Il 63enne è stato portato in caserma, identificato e arrestato con l’accusa di tentata truffa, ma dovrà rispondere anche di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie. (segue) (Rer)