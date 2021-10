Roma: tenta truffe in banca con documenti falsi, 63enne arrestato a Valmontone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla successiva attività d’indagine effettuata dai carabinieri è emerso che la scorsa settimana il 63enne si era presentato presso una banca di Colleferro e, con la stessa tecnica, aveva tentato di prelevare 2.000 euro. In quella circostanza, aveva fornito i documenti di un uomo nato nella provincia di Alessandria, attualmente residente a Genova. L’impiegata addetta allo sportello, attenta nello svolgere l’operazione, ha confrontato i documenti con i dati presenti nel sistema e ha scoperto che c’era un alert. Mentre stava avvisando il direttore, il cliente però aveva lasciato i documenti ed era andato via. La fuga, tuttavia, è durata poco: i carabinieri erano già sulle sue tracce e, ricevuta la segnalazione dalla banca di Valmontone, sono intervenuti e lo hanno bloccato. Ora l'uomo è in stato di arresto con detenzione domiciliare. (Rer)