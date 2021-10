Lavoro: Draghi, applicare norme su sicurezza con rigore e celerità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno in presenza e l’accelerazione dell’economia hanno messo in evidenza, spesso in modo drammatico, il problema della sicurezza sul lavoro. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo all’incontro con i sindacati rappresentanti della presidenza del Labour 20. Draghi ha ricordato che "il governo ha assunto, con l’aiuto dei sindacati, importanti provvedimenti in materia. In particolare, abbiamo aumentato i controlli e inasprito le sanzioni per le imprese che non rispettano le regole. Queste norme ora vanno applicate con rigore e celerità", ha evidenziato.(Rin)