Repubblica Ceca-Taiwan: ministro Esteri Wu, sostegno di Praga dà l’esempio ad altri

- La Repubblica Ceca è un partner commerciale per Taiwan ma è anche un Paese che sostiene l’isola. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Taipei, Joseph Wu, oggi in visita a Praga. Secondo quanto ha riferito l’agenzia di stampa “Ctk”, incontrando il presidente del Senato, Milos Vystrcil, Wu ha onorato la memoria del presidente ceco, Vaclav Havel, e del predecessore di Vystrcil, Jaroslav Kubera. “L’eredità di Havel non perdura solamente nel suo Paese ma in tutto il mondo, grazie alle persone che ha ispirato ad anelare alla libertà e alla democrazia. Una di queste persone è il presidente del Senato ceco, Milos Vystrcil, che ha guidato una delegazione a Taiwan nonostante una forte opposizione”, ha dichiarato il ministro. “Voglio esprimere approvazione alla Repubblica Ceca per essere in prima fila a sostegno di Taiwan, facendo da esempio per altri. Saremo anche separati da migliaia di chilometri ma condividiamo una visione e dei valori”, ha detto Wu, ricordando che entrambi i Paesi hanno esperienza di regimi autoritari. (Vap)