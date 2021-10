I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: 12 morti e più di 15 feriti in attacco Stato islamico a Diyala - Il bilancio provvisorio di un attacco dello Stato islamico (Is) a Diyala, nell’est dell'Iraq, è di dodici morti e 15 feriti. Lo riferisce il portale informativo iracheno “Shafaq”, secondo il quale l’attacco è avvenuto nel villaggio di Al Rashad. Alcune fonti della sicurezza rivelano che tra le vittime ci sarebbero numerosi civili. “Non dovremmo essere distratti dalle lotte per le poltrone politiche e dimenticare il terrorismo”, ha dichiarato il leader del movimento sadrista, Muqtada al Sadr, commentando l’accaduto. (Res)