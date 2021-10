I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- G20: Enac, no-fly zone su Roma per vertice, chiuso spazio aereo dalle 20 di domani - L’Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile, informa in una nota che in occasione del vertice dei Paesi del G20 che si svolgerà a Roma il 30 e il 31 ottobre 2021 e degli eventi a esso correlati, su disposizione dell’Autorità di pubblica sicurezza sono stati emessi dei Notam (Notice to airmen - avviso ai naviganti) di chiusura dello spazio aereo sulla città di Roma e sulle aree circostanti. In particolare, dalle ore 20:00 locali del 28 ottobre alle ore 01:59 locali del primo novembre prossimo venturo è istituita una No-Fly Zone per tutto il traffico aereo, compresi i droni, per un’area circolare estesa per 6,5 miglia, avente come centro il Centro congressi La Nuvola, nel quartiere Eur di Roma. Per gli stessi giorni e orari, inoltre, rimarrà chiuso lo scalo di Roma Urbe e saranno proibiti i voli Vfr (che operano secondo le regole del volo a vista) per un raggio di 35 miglia dal punto sopra indicato. Saranno interdette le attività di volo sulle avio/eli superfici della Regione Lazio a esclusione di quelle svolte dai membri di Associazioni di volo con registrazione di tutti i dati relativi al velivolo, al pilota e ai passeggeri. Dalla limitazione al volo è escluso il traffico schedulato da/per gli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, nonché il traffico aereo non schedulato da/per lo scalo di Ciampino secondo specifiche condizioni delineate congiuntamente alla questura di Roma. Sono comunque garantiti anche nell’area limitata al traffico aereo, i voli di Stato, i voli di emergenza e quelli sanitari. (segue) (Rer)