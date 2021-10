I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: 72enne muore in treno, sospeso servizio ferroviario tra Ostia e Acilia - Dramma stamattina su un convoglio della Roma-Lido, un uomo di 72 anni è deceduto per arresto cardiaco, mentre era a bordo di uno dei vagoni del treno nei pressi della stazione di Ostia Antica. I fatti sono avvenuti intorno alle 9:15 del mattino e al momento il transito dei treni è sospeso, e sostituito da bus navetta, nel tratto tra le stazioni Lido Centro e Acilia, in entrambe le direzioni di marcia. Il servizio è regolarmente attivo tra le stazioni di Acilia e Roma. Sul posto la polizia. (Rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata (Rer)