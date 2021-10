Marocco-Nigeria: firmato memorandum d’intesa per cooperazione in ambito biotecnologico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La firma di questo memorandum d’intesa segna l’inizio di una lunga e fruttuosa collaborazione e rappresenta una nuova tappa nello sviluppo della cooperazione tra i due Paesi, sotto la guida di re Mohammed VI e del presidente della Nigeria Muhammadu Buhari”, ha dichiarato Mouad Lahyani, a nome dell'ambasciatore del Marocco in Nigeria, Moha Ou Ali Tagma. Il diplomatico marocchino ha anche osservato che "questa partnership consentirà uno sviluppo sostenibile in Nigeria sfruttando al contempo il suo potenziale in termini agricoli". Da parte sua, Chbihi Drias, presidente di Rahad Global Investment Limited, ha dichiarato che l'azienda ha un reale interesse a collaborare e lavorare con la Nigeria per rendere l'accordo “un successo". L'accordo riguarda prodotti e processi relativi al trattamento dell'acqua potabile e delle acque reflue, ai disinfettanti, al trattamento dei gas, alla riduzione dell'anidride solforosa, alla biodegradazione del suolo, alla riduzione dello zolfo batterico e all'uso di cellule staminali per diabetici e malattie legate al cancro. (Mar)