I fatti del giorno – Italia (2)

- Covid: Sileri, Italia non pensa a chiusura solo per non vaccinati "Allo stato attuale no", l'Italia non sta ragionando ad una possibile chiusura solo per i non vaccinati. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in collegamento con "Mattino Cinque" su Canale5. "Abbiamo il green pass e pensiamo che le cose possano andare bene. Allo stato attuale no, salvo che poi non arrivi una variante particolare che fa ricominciare tutto, ma è un'altra situazione a quel punto", ha aggiunto. (segue) (Rin)