Pensioni: Fratoianni, non sono un lusso ma un diritto

- Le pensioni "non sono un lusso sono un diritto. 41 anni di lavoro possono essere sufficienti per dire anche basta? Su può discutere di questo?". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "E poi - prosegue - c'è un altro problema che i sindacati hanno ricordato in questi giorni parlando di pensioni di garanzia: il meccanismo contributivo integrale fra un po' di anni renderà del tutto obsoleto la discussione sull'età pensionabile, perché se non si pone un rimedio subito a questo meccanismo perverso, avremo persone i giovani di oggi che andranno in pensione a 75 con pensioni da fame. La proposta del governo fatta ai sindacati non ha nulla a che fare con una riforma del sistema pensionistico del nostro Paese, non è efficace. Quando poi annunci una riforma ma non ci metti risorse, in realtà sono essenzialmente tagli. Mentre questa riforma serve e il governo deve dare qualche risposta. E l'unica risposta che non è accettabile - conclude Fratoianni - è continuare a dire agli italiani che la pensione sia un lusso che non possono permettersi, perché questo è ingiusto ed offensivo per chi ha lavorato una vita". (Com)