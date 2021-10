© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Nord: Sullivan, Usa e Corea del Sud allineati su obiettivi, non su passaggi - Stati Uniti e Corea del Sud concordano in merito alla necessità di rilanciare il confronto diplomatico con la Corea del Nord per la denuclearizzazione, ma potrebbero differire nella valutazione dei passi da intraprendere per riportare il Nord al tavolo delle trattative. Lo ha dichiarato ieri il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. Le dichiarazioni del funzionario giungono in contemporanea con le pressanti richieste da parte della Corea del Sud di giungere ad una dichiarazione formale sulla fine della Guerra di Corea (1950-1953), nel tentativo di ridurre le tensioni con Pyongyang e compiere un passo significativo verso la normalizzazione delle relazioni inter-coreane. "Potremmo avere prospettive in parte differenti sulla sequenza, le tempistiche e le condizioni dei differenti passaggi. Siamo però fondamentalmente allineati sulla centrale iniziativa strategica", ha detto Sullivan riferendosi a Usa e Corea del Sud, dopo l'incontro a Seul tra l'inviato speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Sung Kim, e la sua controparte sudcoreana, Noh Kyu-duk. (Res)