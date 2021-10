Israele-Rdc: Tshisekedi incontra Herzog a Gerusalemme, più legami in sicurezza e agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica democratica del Congo (Rdc) auspica un rafforzamento dei legami con Israele nei settori della sicurezza, dell'agricoltura, delle infrastrutture e della tecnologia digitale. Lo ha dichiarato oggi il presidente congolese, Felix Tshisekedi, durante l'incontro con il capo dello Stato israeliano, Isaac Herzog, a Gerusalemme, secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano "The Times of Israel". Kinshasa vuole "sviluppare le migliori relazioni possibili con Israele", ha chiarito Tshisekedi, attualmente presidente di turno dell'Unione africana. Da parte sua, Herzog si è detto "felice di sentire l'anno scorso della decisione di nominare un ambasciatore in Israele e di aprire una sezione economica a Gerusalemme". Il capo dello Stato israeliano ha aggiunto: "C'è un enorme potenziale di collaborazione tra Israele, Lei e il Suo paese, e faremo di tutto per portare una benedizione per tutti noi". Nel 2020, Tshisekedi ha promesso di nominare un ambasciatore in Israele dopo un intervallo di due decenni e di aprire una sezione commerciale a Gerusalemme. Herzog ha ringraziato la sua controparte per essere stata al fianco di Israele alle Nazioni Unite e per aver sostenuto l'adesione di Israele all'Unione africana come stato osservatore. Inoltre, Herzog ha promesso che farà di tutto per riaprire l'ambasciata dello Stato ebraico a Kinshasa, chiusa nel 2003. (Res)