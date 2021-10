Rifiuti: Utilitalia, nel 2019 flusso tra regioni di 2,8 milioni di tonnellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 in Italia sono state prodotte 30,1 milioni di tonnellate di rifiuti urbani. Circa 2,8 milioni sono state trattate in regioni diverse da quelle di produzione; il flusso viaggia principalmente dal centro-sud verso il nord. È quanto emerge dallo studio "Rifiuti urbani, fabbisogni impiantistici attuali e al 2035", realizzato da Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche), giunto alla seconda edizione e presentato alla stampa in occasione della Fiera Ecomondo di Rimini. Il nord ha importato circa 2,0 milioni di tonnellate dalle aree del centro-sud, che rappresenta il 14 per cento della produzione dei rifiuti di tutto il Settentrione, il quale già oggi, grazie ai propri impianti, riesce a conseguire (8,6 per cento) ai target di conferimento in discarica previsti dall'Ue per il 2035. Il centro è costretto a esportare il 17 per cento (1,5 milioni di tonnellate) della propria produzione di rifiuti, nonostante avvii già in discarica una percentuale estremamente elevata, pari al 37,5 per cento ma non in grado di garantire tutta la richiesta. (segue) (Com)