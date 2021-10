Regno Unito: governo promette maggiore impegno per risolvere problema acque reflue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha assicurato che farà di tutto per portare le compagnie idriche a ridurre "progressivamente" le acque reflue che vengono scaricate nei fiumi. Come riporta l'emittente "Bbc", la settimana scorsa, alcuni membri della Camera dei Lord hanno proposto un cambiamento nella legge sull'ambiente nel tentativo di arginare l'inquinamento. Tale iniziativa non è stata accolta tuttavia dai parlamentari alla Camera dei comuni. Il ministro per l'Ambiente britannico, George Eustice ha promesso in ogni caso di rafforzare le misure contro le società che scaricano le acque reflue nei fiumi. Eustice ha detto che il governo ha già dei piani in atto per richiedere alle compagnie idriche di intervenire sullo smaltimento delle acque reflue ed ha assicurato che farà sì che queste misure abbiano anche valore giuridico "per dare alle persone le sicurezze che cercano". (Rel)