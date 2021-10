Imprese: Intesa Sanpaolo, da gennaio-agosto indice produzione industriale in crescita del 18,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi otto mesi del 2021 l’indice di produzione industriale ha segnato una crescita del 18,5 per cento in termini tendenziali, che consente all’industria italiana di assottigliare al due per cento il divario rispetto alla situazione pre-Covid: ritardo nettamente inferiore a quello che caratterizza le manifatture tedesca (-7,3 per cento), francese (-6,9) e spagnola (-3,5). È quanto si legge nel centesimo rapporto sull’analisi dei settori industriali, presentato oggi da Intesa Sanpaolo insieme a Prometeia. Un quadro produttivo così dinamico, si legge nel documento, ha accelerato la ripresa del fatturato manifatturiero che nel gennaio-agosto 2021 ha registrato un incremento del 26,3 per cento su base tendenziale, e del 7,4 sul corrispondente periodo 2019. La crescita, prosegue la nota, è stata alimentata tanto dalla componente interna del giro d’affari quanto da quella estera, mentre i dati di fatturato risentono di una spinta inflativa: la ripresa dell’economia mondiale unita alla necessità di ricostituire i magazzini dopo le caute politiche di approvvigionamento della prima fase dell’emergenza Covid, hanno portato a una forte accelerazione della domanda e a episodi di mancanza di materiali e prodotti sui mercati. Queste tendenze, si legge nel rapporto, hanno dato luogo a fiammate nei costi di trasporto e nei prezzi internazionali delle materie prime, in parte traslate sui prezzi di vendita. “Ci attendiamo una fase finale dell’anno ancora improntata al recupero dei livelli di attività, come implicito nell’andamento degli indici di fiducia, ma su ritmi che andranno affievolendosi, soprattutto in termini tendenziali, nel confronto con una seconda metà del 2020 che era già stata di brillante ripresa: nel complesso, per il 2021 stimiamo un incremento dell’11,2 per cento del fatturato a prezzi costanti, che andrà a chiudere il gap sul pre-Covid, e del 20,6 per cento a prezzi correnti. (Rin)