Imprese: Intesa Sanpaolo, investimenti accelerano del 23,7 per cento grazie a costruzioni, macchinari e impianti

- Gli investimenti si confermano la componente di domanda interna più dinamica, registrando nel primo semestre un’accelerazione del 23,7 per cento (in termini tendenziali) rispetto alla seconda metà del 2020. Stando al rapporto sull’analisi dei settori industriali presentato oggi da Intesa Sanpaolo e Prometeia, il risultato è da attribuirsi in prevalenza agli investimenti in costruzioni (dove emerge un contributo rilevante della componente residenziale, trainata dagli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica) e a quelli in macchinari e impianti, a fronte di un traino più debole dei mezzi di trasporto. La crescita, si legge nel documento, è attesa proseguire a buoni ritmi nella seconda parte dell’anno, grazie anche all’impulso fornito dalla prima tranche dei fondi europei, confermando gli investimenti come la componente di domanda più dinamica del quadro manifatturiero 2021: nel secondo trimestre dell’anno anche i consumi hanno registrato la tanto attesa inversione di tendenza, crescendo del 5,2 per cento sul trimestre precedente grazie alla spinta delle voci di spesa più colpite dalle restrizioni anti-Covid: servizi e beni semidurevoli. “Ci aspettiamo per il 2021 ancora un gap rispetto ai consumi pre-crisi, con ritardi a doppia cifra per abbigliamento e calzature, a fronte di livelli superiori al pre-Covid per beni alimentari, durevoli per la casa ed elettronica di consumo”, si legge nel rapporto. (Rin)