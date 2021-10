Armenia-Vaticano: arcivescovo Pena Parra visita Memoriale del genocidio a Erevan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostituto per gli affari generali della segreteria di Stato presso la Santa Sede, l'arcivescovo Edgar Pena Parra ha visitato il Memoriale del genocidio armeno a Erevan. Lo ha affermato il ministero degli Esteri armeno, ricordando che Pena Parra è giunto in Armenia per una visita ufficiale di due giorni. L’arcivescovo parteciperà all'inaugurazione ufficiale della Nunziatura apostolica vaticana in Armenia e ha in programma un incontro con il presidente armeno Armen Sarkissian, il primo ministro Nikol Pashinyan, il ministro degli Esteri Ararat Mirzoyan e il Catholicos di tutti gli armeni Garegin II. (Rum)