Maltempo: Coldiretti, 20 bombe d’acqua su Sicilia e Calabria

In appena tre giorni di maltempo si sono abbattute su Sicilia e Calabria ben 20 bombe d'acqua che hanno causato vittime e danni nelle città e nelle campagne. È quanto emerge dal bilancio della Coldiretti sugli effetti dell'ultima ondata di maltempo che investito Calabria e Sicilia, sulla base dei dati dell'European Severe Weather Database (Eswd). La regione più duramente colpita – sottolinea in una nota Coldiretti – è la Sicilia dove si è concentrata la quasi totalità dei nubifragi per un totale di 17 eventi estremi che hanno interessato le province di Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. Gli eventi più devastanti – precisa la Coldiretti - si sono verificati a Linguaglossa in provincia di Catania dove domenica sono caduti 320 millimetri per una durata di 18,5 ore, mentre lunedì a Catania le precipitazioni sono durate 8 ore con la caduta di 127 millimetri di acqua, mentre martedì sono caduti 98 millimetri con una durata della pioggia di ben 7 ore. In Calabria - continua la Coldiretti - precipitazioni violente hanno interessato Mongiana in provincia di Vibo Valentia, Rocca forte del Greco in provincia di Reggio Calabria e San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza.