Repubblica Ceca: Covid, per la prima volta da aprile i contagi giornalieri superano i 6 mila

- Nella Repubblica Ceca i nuovi contagi giornalieri di coronavirus superano per la prima volta da aprile il numero di 6 mila. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi confermati sono stati 6.274, quasi il doppio rispetto a una settimana prima. I pazienti Covid in ospedale sono 1.146, di cui 166 in condizioni serie. Un dato positivo sta nel fatto che l’interesse nei confronti dei vaccini contro il coronavirus è cresciuto significativamente negli ultimi giorni. Soltanto ieri sono state somministrate 32.414 dosi, la cifra più elevata dal 27 agosto. 20.032 di queste sono terze dosi. Sono circa 6,07 milioni le persone che nella Repubblica Ceca hanno completato il ciclo vaccinale. (Vap)