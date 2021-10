Covid: Fedriga (Regioni), terza dose in farmacia possibile solo se numeri contenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha dichiarato, a proposito della somministrazione della terza dose di vaccino tramite farmacisti e medici di famiglia “Se i numeri sono più contenuti, penso che il sistema possa funzionare. Se invece dobbiamo fare grandi numeri in poco tempo, gli hub sono la soluzione migliore, anche se è chiaro che non possono diventare una soluzione strutturale”. Fedriga, intervenuto questa mattina su Radio24, ha poi aggiunto: "Oggi siamo in una fase diversa, la terza dose si sta cominciando a fare a scaglioni, su una popolazione limitata e diluita nel tempo". (Rin)