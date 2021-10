Serbia: ministro Esteri Selakovic, determinati a custodire la nostra indipendenza politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno che si sta per concludere ha visto la Serbia lottare per i propri interessi nazionali "in un contesto politico complesso e problematico". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri serbo, Nikola Selakovic, in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano "Vecernje novosti". "Per noi è stato un anno in cui la Serbia, in quanto Paese piccolo ma orgoglioso, determinato a custodire gelosamente la propria indipendenza politica e neutralità militare, è stata costretta a lottare per i propri interessi in un contesto politico complesso e problematico. Tuttavia, siamo riusciti a fare molto a livello internazionale: lottare affinché la nostra parola venga ascoltata e i nostri interessi statali e nazionali siano rispettati come legittimi", ha dichiarato il capo della diplomazia serba. Selakovic ha riassunto i risultati del ministero che dirige, alla vigilia del primo anno di lavoro del governo. "Abbiamo rafforzato e rinnovato molte vecchie amicizie, e con alcuni Paesi, con i quali in passato non abbiamo sempre avuto rapporti armoniosi, abbiamo posto le basi per costruire una migliore cooperazione. Particolare attenzione è stata dedicata ai rapporti con la regione, e la nostra risposta alle provocazioni sono state iniziative economiche di raccordo regionale che possono portare del bene a tutti", ha detto Selakovic, aggiungendo che la Serbia continuerà ad agire come "un pilastro di stabilità e la locomotiva dello sviluppo economico della regione". (segue) (Seb)