Algeria: ministro Esteri Lamamra incontra omologhi africani ed europei in Ruanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, ha incontrato alcuni omologhi africani ed europei a margine della riunione ministeriale dell'Unione africana e dell'Unione europea nella capitale del Ruanda, Kigali. Lo ha riferito il quotidiano "Algerie maintenant". Lamamra ha affermato in un tweet sul suo account Twitter che "queste sessioni di lavoro e gli incontri sono stati tenuti con grande interesse per rafforzare le relazioni con l'Africa e sostenere i suoi sforzi per raggiungere sicurezza, stabilità e sviluppo nel quadro di un partenariato equilibrato". (Ala)