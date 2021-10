Maltempo: Casellati, vicini a siciliani, serve strategia prevenzione rischi idrogeologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero rivolgere un forte pensiero di vicinanza ai nostri concittadini siciliani che da giorni combattono contro i devastanti effetti del violento nubifragio che ha colpito la costa orientale della Sicilia. Uno scenario apocalittico che, in poche ore, ha travolto con incredibile violenza strade, abitazioni, uffici, cose e persone e che ha già provocato morti". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo nell'Aula di palazzo Madama. "Alle loro famiglie va il commosso abbraccio di questa assemblea e di tutto il Paese - ha proseguito -. Un'emergenza che, come testimoniano le immagini che arrivano in particolare dalla Sicilia, si è fatta sempre più grave con il passare delle ore. La zona di Catania, da sempre scrigno di arte e tesori architettonici, è completamente allagata dalle pendici dell'Etna alla centrale Piazza del Duomo, sommando così alla tragedia umana il dramma di danni incalcolabili alla popolazione e al territorio". (segue) (Rin)