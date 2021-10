Maltempo: Casellati, vicini a siciliani, serve strategia prevenzione rischi idrogeologici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una riflessione che desidero condividere in quest'Aula nella convinzione che mettere davvero in sicurezza luoghi e cittadini sia l'unica risposta che, come istituzioni e Parlamento, dobbiamo dare a un'emergenza nazionale che non può più essere sottovalutata - ha concluso -. In ricordo delle vite spezzate in Sicilia, così come di tutte le vittime delle tragedie ambientali che hanno segnato il nostro Paese, invito l'Aula del Senato a osservare un minuto di silenzio". (Rin)