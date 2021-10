Infrastrutture: Giovannini, progetti italiani presentati per Pnrr non danneggiano l'ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità italiane hanno “preso sul serio” l’impegno a presentare per il Pnrr dei progetti che non danneggino l’ambiente. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo agli Stati generali della green economy. Con gli investimenti sull’Alta velocità, ha rilevato Giovannini, “portiamo l’Av a 9 milioni di persone, di cui 6 nel Mezzogiorno”. Tali investimenti vengono fatti “in un’ottica di sistema”, e non in quella delle “cattedrali nel deserto”, connettendo aeroporti e scali merci. “Questa visione non si esaurisce solo nel Pnrr”, ma con la legge di bilancio in preparazione “gli investimenti proseguono anche dopo il 2026”. Si tratta di un percorso che rappresenta una sfida anche per le imprese, ha spiegato il ministro. Giovannini ha poi sottolineato “il forte allineamento di questo piano agli obiettivi complessivi europei”, menzionando la “battaglia per il riconoscimento di un secondo corridoio” accanto a quello tirrenico, ovvero quello adriatico, “perché è li che passano le merci”. “Non abbiamo bisogno solo di modificare i sistemi di mobilità, ma anche di far si che le nuove infrastrutture” siano realizzate “in un’ottica di economia circolare, di coinvolgimento dei cittadini e valutazione delle infrastrutture lungo tutto l’arco della loro vita”. In questo ambito, ha aggiunto Giovannini, è importante “rendere centrale il tema del dibattito pubblico delle opere del Pnrr”, a dimostrazione che “il coinvolgimento delle comunità locali non è qualcosa di accessorio o ostativo alla realizzazione” delle infrastrutture. (Res)