Covid: per il Cnr Sardegna non coinvolta nella ripresa dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna è un'isola felice per quanto attiene i contagi da Covid. E' infatti, "l'unica regione che al momento non appare coinvolta nella ripresa dei contagi, sia a livello regionale che provinciale". Lo certificano le analisi del Consiglio Nazionale per le Ricerche condotte dal matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo "M.Picone". In pochi giorni è passato da 30 a 45 il numero delle province italiane nelle quali il valore dell'incidenza è salito di almeno il 40 per cento rispetto a quello dei sette giorni precedenti. Secondo il Cnr, "considerando i grandi valori attuali dell'incidenza nei Paesi della penisola balcanica, in alcuni dei quali la situazione è grave come in Romania e Bulgaria, è importante un controllo capillare dei flussi in entrata nel nostro Paese: la situazione della Sardegna ne è la riprova". (Rsc)