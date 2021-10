Cina: Ufficio affari di Taiwan, Pechino non esclude la forza nella riunificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina adotterà tutte le misure necessarie per raggiungere la riunificazione con Taiwan e non esclude l’uso della forza. Lo ha detto il portavoce dell’Ufficio di Pechino per gli affari di Taiwan, Ma Xiaoguang, nel corso di una conferenza stampa convocata oggi, 27 ottobre. I “compatrioti a Taipei” dovrebbero comprendere che “una riunificazione pacifica” gioverebbe all’intero popolo cinese, e che la Cina non è più disposta a tollerare le ingerenze dei Paesi esteri e le “attività separatiste”, ha detto il portavoce. Riferendosi alla percezione internazionale delle tensioni intra-Stretto, Ma ha sottolineato che la Cina non è sola nella sua battaglia per l’integrità territoriale, che è una “giusta causa” sostenuta anche da Russia e altri Paesi. (Cip)