Vaticano: Papa, no burocrazia per impartire i Sacramenti altrimenti la gente si allontana

- Monito di Papa Francesco ai sacerdoti durante l'Udienza Generale di questa mattina, a cui ha chiesto di non essere burocrati nell'impartire i sacramenti: "Anche noi – ha detto – siamo troppo burocrati, e la gente se ne va perché non vede in noi la forza dello Spirito che si genera". Bergoglio ha poi sottolineato: "A volte, chi si accosta alla Chiesa ha l'impressione di trovarsi davanti a una fitta mole di comandi e precetti. Ma, in realtà, non si può cogliere la bellezza della fede in Gesù Cristo partendo da troppi comandamenti e da una visione morale che, sviluppandosi in molti rivoli, può far dimenticare l'originaria fecondità dell'amore, nutrito di preghiera che dona la pace e di gioiosa testimonianza". Il Pontefice quindi ha osservato: "Allo stesso modo, la vita dello Spirito che si esprime nei Sacramenti non può essere soffocata da una burocrazia che impedisce di accedere alla grazia dello Spirito, autore della conversione del cuore". (Civ)