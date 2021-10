Monza: auto finisce contro recinzione, 83enne in arresto cardiocircolatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intorno alle 9.30 di questa mattina, un'auto si è schiantata contro una recinzione in via San Carlo Borromeo a Cesano Maderno. L'uomo di 83 anni che si trovava a bordo della macchina è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e, secondo quando riferisce Areu in una nota, non è da escludere che abbia accusato un malore mentre si trovava alla guida. L'83enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Desio. (Rem)