Usa-Cina: Sullivan critica la mancata partecipazione di Xi al G20

- Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha criticato la decisione del presidente cinese, Xi Jinping, di non presenziare al Vertice dei leader G20 di Roma, in programma il 30 e 31 ottobre prossimi. “La decisione di Xi di non incontrare personalmente i leader mondiali nell’anno 2021 è una sua libera scelta”, ha detto Sullivan, sottolineando come il presidente Usa Joe Biden ritenga di fondamentale importanza avere un “colloquio faccia a faccia” con il leader cinese. “Se non fosse possibile tenere un incontro in presenza a causa delle restrizioni ai viaggi di Xi”, gli Stati Uniti cercheranno un contatto con Pechino in modalità virtuale, dal momento che il dialogo ai massimi livelli è “vitale per gestire efficacemente questa relazione". Rinnovando l’impegno di Washington ad organizzare un incontro Xi-Biden alla fine dell’anno, Sullivan ha ribadito la volontà degli Stati Uniti di cooperare con la Cina nell’ambito della questione climatica e umanitaria, che coincidono nella regione autonoma dello Xinjiang. Pechino ha dovuto affrontare critiche globali alle sue politiche repressive nella regione, ha detto il consigliere, ricordando come lo Xinjiang sia anche uno dei maggiori centri di produzione dei pannelli solari. “Cina e Stati Uniti sono perfettamente in grado di opporsi al lavoro forzato” e di garantire lo sviluppo delle energie rinnovabili, ha detto il portavoce, invitando Pechino a cooperare per la difesa incondizionata dei “comuni valori”. (Nys)