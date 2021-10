Vaccino: Costa, terza dose? Possibile allargamento platea entro l’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella della terza dose "è una scelta che la politica fa in base a quelle che saranno le indicazioni scientifiche. Stiamo già iniziando per i fragili e gli over 60, è ipotizzabile che entro l’anno ci sia un allargamento della platea, ma attendiamo le indicazioni". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. Se qualcuno non vorrà farla "dobbiamo affidarci al grande senso di responsabilità che i cittadini hanno ampiamente dimostrato. Dobbiamo assolutamente fare attenzione a non commettere errori sulla comunicazione, dobbiamo veicolare messaggi chiari, univoci, senza il rischio di non essere compresi e possiamo farlo se distinguiamo i ruoli", ha sottolineato. "Ci sono scelte che spettano alla politica, in merito alla terza dose mi auguro che la politica faccia un passo di lato e che la scelta spetti alla comunità scientifica. Se così sarà, credo che i cittadini dimostreranno ancora una volta grande senso di responsabilità”, ha aggiunto Costa. (Rin)