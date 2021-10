Cina-India: ambasciatore cinese a Nuova Delhi, Pechino non viola diritti umani in Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse rivolte a Pechino sulle presunte violazioni dei diritti umani nello Xinjiang sono “menzogne” e lo sviluppo socio-economico della regione è “evidente”. Lo ha detto l’ambasciatore cinese in India, Sun Weidong, durante un incontro virtuale con oltre 100 funzionari, ricercatori e giornalisti indiani. Invitando i Paesi occidentali a interrogarsi sul concetto di “genocidio”, Sun ha definito la regione “una terra meravigliosa” in costante sviluppo, dove il Pil ha registrato una crescita media annua del 7,2 per cento e dove è stata ripristinata la piena stabilità sociale. Le politiche adottate dalla Repubblica Popolare nello Xinjiang hanno avuto come unico obiettivo la lotta all’estremismo, ha proseguito il funzionario, sottolineando come “da cinque anni la regione non abbia subito attacchi terroristici”. I Paesi che diffamano lo Xinjiang sono gli stessi che si sono macchiati di “razzismo, pulizia etnica e massacro delle popolazioni indigene”, ha detto Sun, e non possono pretendere di “impartire lezioni in materia di diritti umani”. (Cip)