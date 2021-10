Cina: pubblicato libro bianco su politiche di sostenibilità ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina rafforzerà il controllo delle emissioni di carbonio, investirà nella finanza verde e non riprenderà la costruzione di progetti a carbone all’estero. Sono alcuni degli obiettivi enunciati nel libro bianco "Rispondere al cambiamento climatico: azioni e politiche della Repubblica Popolare Cinese", pubblicato oggi dal governo di Pechino. Nel suo percorso verso la sostenibilità, la Cina sarà guidata dai parametri fissati dal 14mo piano quinquennale (2021-2025), impegnandosi nella riduzione delle emissioni di carbonio del 18 per cento entro il 2025 e a raggiungere la completa neutralità entro il 2060. La salvaguardia ambientale è una priorità per il Paese, prosegue il documento, annunciando il varo di nuove politiche e leggi incentrate specificatamente sulla riduzione dell’impronta ecologica. (Cip)