Vaticano: Papa, la vita va difesa dal concepimento alla morte naturale

- Nuovo appello del Santo Padre durante l'Udienza generale, per la difesa della vita fin dal concepimento: "Affido alla vostra preghiera ogni bambino concepito, la cui vita è sacra e inviolabile". Il Pontefice ha spiegato di aver benedetto le campane che portano il nome 'La voce dei non nati' e che sono destinate all'Ecuador e all'Ucraina. "Sia segno d'impegno in favore della difesa della vita umana dal concepimento fino alla morte naturale". (Civ)