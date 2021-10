Serbia-Vaticano: ministro Esteri Selakovic, Gallagher a Belgrado il 22 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Santa Sede per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher, sarà in visita a Belgrado il prossimo 22 novembre. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, nel corso di un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano "Vecernje novosti". Selakovic ha ricordato di aver parlato di recente con l'arcivescovo Gallagher in Vaticano, sottolineando al contempo l'importanza della visita a Belgrado. Alla domanda se il Papa potrebbe venire presto in Serbia, il ministro ha risposto che la Santa Sede determina l'agenda sulla base delle comunicazioni con le comunità cristiane dominanti nei Paesi. "Ciò significa che la realizzazione della visita del Papa in Serbia è strettamente collegata alla voce della Chiesa ortodossa serba", ha detto, aggiungendo di essere convinto "che le due Chiese comunicheranno e parleranno di questo tema". (segue) (Seb)