Serbia-Vaticano: ministro Esteri Selakovic, Gallagher a Belgrado il 22 novembre (2)

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, e il segretario della Santa Sede per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher, hanno inaugurato il 18 ottobre la mostra"La Serbia e la Santa Sede - 1878-1914". La mostra è stata inaugurata presso la Pontificia Università Lateranense a Roma, ed è dedicata ai rapporti tra Serbia e Santa Sede. La mostra, di Miroslav Perisic, Aleksandar Markovic e Jelica Reljic, consiste in materiale d'archivio che fornisce informazioni sulla vita della comunità cattolica in Serbia, nonché sugli sforzi di importanti statisti serbi per stabilire e sviluppare la cooperazione con il Vaticano. (segue) (Seb)