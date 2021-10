Spagna: ministra Sanchez, riforma del lavoro pronta prima delle fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del lavoro in Spagna sarà pronta prima della fine dell'anno con l'intenzione che abbia il massimo consenso possibile. Lo ha affermato la ministra dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda urbana, Raquel Sanchez, in un'intervista radiofonica a "Rtve", spiegando che il governo punta ad ottenere anche l'appoggio del mondo imprenditoriale. La riforma sta provocando forti tensioni nell'esecutivo tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e Unidas Podemos, che ha lamentato le "ingerenze" della ministra dell'Economia, Nadia Calvino, nelle competenze della titolare del Lavoro, Yolanda Diaz. Per Raquel Sanchez, la collaborazione tra diversi ministeri è "normale". Per quanto riguarda la legge sulla casa approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, Sanchez ha detto che le nuove norme proteggono sia gli inquilini che i proprietari, e ha chiesto al Partito popolare (Pp) di "leggerla attentamente" prima di decidere se applicarla o meno nelle comunità in cui si governa. (Spm)