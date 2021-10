Reddito di cittadinanza: Gualzetti (Caritas Ambrosiana), adeguare manovra ad esigenze odierne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Circa la metà delle persone incontrate nel 2020 non ricevevano il reddito di cittadinanza. Questo ci fa intuire che questa misura ha dei limiti, ma non significa che bisogna toglierlo, bisogna confermarlo perché è l'unica misura universalistica di contrasto alla povertà che abbiamo". Lo ha detto questa mattina il direttore della Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti, a margine della conferenza sulla presentazione dei dati del rapporto povertà nella diocesi ambrosiana e le conseguenze sociali del Covid. Per Gualzetti è necessario adeguare e modificare i fattori che non hanno permesso al reddito di funzionare adeguatamente: "Il fondo non ha aiutato famiglie numerose e gli stranieri, che avevano come limite i dieci anni di residenza in Italia". A questo si aggiunge il problema sull'importo erogato che "al nord è troppo basso se rapportato al costo della vita e andrebbe rivisto", conclude Gualzetti. (Rem)