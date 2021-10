Cop26: rappresentante britannico Sharma, il pianeta davanti all'esame finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero ancora che Xi Jinping venga a Glasgow. Vorrei che tutti i 'capitani di barca' fossero 'a bordo'. Già oltre 120 capi di Stato e di governo hanno confermato la loro presenza a Cop26. E comunque, dopo i primi due giorni di summit dei leader, che daranno la linea, si entrerà nella fase negoziale. E la Cina ha mandato il suo team di negoziatori". Ostenta calma, in una intervista al "Corriere della Sera", Alok Sharma, l'uomo scelto dal governo britannico per gestire quello che si preannuncia come un vertice difficile, se non impossibile. A meno di una settimana dall'apertura dei lavori, l'ennesimo rapporto dell'Onu rivela che piani nazionali non vincolanti per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nel prossimo decennio (gli Ndc) sono ben lontani dallo sforzo necessario per evitare un pericoloso aumento delle temperature globali. Nell'attuale scenario si va verso un + 2,7° entro il 2100. Il mondo - ammette Sharma - "sta andando verso l'esame finale". Non molto preparato, a dire il vero. "Abbiamo ancora molte domande difficili a cui rispondere". C'è chi ha fatto almeno i compiti. Sharma elogia l'Unione Europea e gli Stati Uniti di Joe Biden — "il suo impegno per la riuscita di Cop26 è reale" — ma anche "tutti gli Stati del G7 che non finanzieranno più centrali a carbone all'estero, come promesso poi anche da Corea del Sud e Cina". Per quanto riguarda l'eliminazione graduale del carbone a livello nazionale, "è una questione che non siamo riusciti a superare al G20 ministeriale di Napoli. L'abbiamo rinviata al G20 dei leader. So che i nostri partner italiani stanno lavorando su questo tema", ha concluso Sharma.(Res)