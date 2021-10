Germania: SpD, Verdi e Fdp presentano base giuridica per misure anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), i Verdi e il Partito liberaldemocratico (Fdp) presenteranno oggi una base giuridica comune sulle misure per il contenimento del Covid-19 in Germania. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che le tre forze politiche sono impegnate nei negoziati per la formazione del prossimo governo federale di coalizione. La proposta di socialdemocratici, ecologisti e liberaldemocratici mira a “una fine ordinata” dello situazione epidemica di portata nazionale, proclamata in Germania il 28 marzo 2020 a causa della pandemia di coronavirus. Rinnovato periodicamente dal Bundestag, il provvedimento scadrà in automatico il 24 novembre prossimo, qualora il parlamento federale non ne votasse la proroga. La situazione pandemica di portata nazionale consente al governo tedesco e agli esecutivi dei Laender di emettere ordinanze per il contrasto al Covid-19 senza l'approvazione degli organi legislativi. Con la loro proposta, SpD, Verdi e Fdp escludono che il provvedimento continui a rimanere in vigore, venendo sostituito da un regime transitorio fino alla fine di marzo del 2022. (Geb)