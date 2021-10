Istruzione: ministro Bianchi, mai così tanti soldi per la scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un anno in cui come italiani abbiamo ripristinato un'idea di Paese. Hanno contribuito tanti fattori, come certi inaspettati successi sportivi. E anche la scuola ha vinto la sua medaglia d'oro che in pochi credevano: la medaglia d'oro della fiducia. Abbiamo avuto fiducia nel riaprire le scuole e che la scuola avrebbe superato la pandemia, inventando in alcuni casi una didattica nuova. E la scuola ha vinto". Lo ha detto a "la Repubblica" Patrizio Bianchi, il ministro dell'Istruzione, che di solito a questo punto dell'anno è il destinatario delle proteste. Invece niente cortei, per ora: "È giusto che gli studenti vogliano cambiare il mondo, meno male! Sono pochi gli adulti che riescono a non perdere questa attitudine. Con i ragazzi dobbiamo parlare". Poi il riferimento a quello che Greta Thunberg ha detto qualche settimana fa a Milano: "Anche il bla-bla-bla a volte serve per conoscersi e costruire cose nuove". (segue) (Res)