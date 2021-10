Istruzione: ministro Bianchi, mai così tanti soldi per la scuola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione parte da un dato: per il 72 per cento la scuola è il primo problema da affrontare per il futuro dell'Italia. "Perché durante la pandemia ci siamo accorti di quanto ci è mancata; siamo tornati ad apprezzare l'idea che la scuola è il pilastro delle nostre comunità, il posto dove non solo si apprendono le varie discipline, ma si impara a vivere insieme". "La pandemia - osserva - ci ha messo davanti agli occhi i problemi dei nostri figli che non sono nati con la didattica a distanza. C'era bisogno di rimettere gli studenti al centro di una scuola in grado di essere anche affettuosa". Alla scuola poi non mancano risorse. "Non ci sono mai stati così tanti soldi. Con due obiettivi principali: il primo investire sugli ambienti scolastici, metterli in sicurezza ma anche modificarli per una didattica più partecipata, con più laboratori, con aule in grado di adattarsi a diverse esigenze. Il secondo, permettere ai ragazzi di tutto il Paese di avere le stesse opportunità per combattere la dispersione che colpisce soprattutto il Sud. Questo vuol dire ad esempio aumentare i nidi", ha concluso Bianchi. (Res)