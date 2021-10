Aerospazio: Roussel (ArianeGroup), Europa investa in modo massiccio nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa deve investire in modo massiccio nello spazio. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde" il presidente esecutivo di ArianeGroup, André-Hubert Roussel. "Non facciamo una corsa contro SpaceX, ma contro l'indifferenza che avanza in Europa in merito all'autonomia di accesso allo spazio e l'importanza dello spaziale per le nostre società", afferma il dirigente, "Se non riusciamo a risvegliare questa fierezza avremo un problema e non sarà perché SpaceX avrà lanciato 3 mila satelliti in più", continua il presidente di ArianeGroup. "Il modello dell'Europa spaziale si è sempre basato su una competitività più importante di quella degli Stati Uniti, fondata sull'innovazione tecnologica", spiega Roussel, esprimendo soddisfazione per il il fatto che "la Commissione europea voglia creare una costellazione sovrana". (Frp)