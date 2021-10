Migranti: Libia, 134 rimpatri dalla Libia al Bangladesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità anti-migrazione illegale di Tripoli, in Libia, ha annunciato il rimpatrio di 134 migranti in Bangladesh nell'ambito del programma attuato in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Lo ha reso noto l'Ufficio stampa del centro di detenzione per migranti della capitale libica, confermando che queste persone sono state rimpatriate attraverso l'aeroporto internazionale di Mitiga all'aeroporto di Dhaka, in Bangladesh, dopo l'approvazione del ministero dell’Interno e dell'Ufficio del procuratore generale, con la supervisione del vice capo dell'Autorità anti-migrazione illegale e la cooperazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. (Lit)