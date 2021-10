Iraq: presidente Salih, attacco Is a Diyala è tentativo di destabilizzare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco terroristico avvenuto a Diyala per mano dello Stato islamico (Is) è un tentativo di destabilizzare l’Iraq. Lo ha dichiarato il presidente iracheno Barham Salih su Twitter. “Questo attacco ci ricorda la necessità di continuare lo sforzo nazionale per porre fine alla presenza dello Stato islamico in ogni regione del Paese”, ha affermato Salih. Secondo l’ultimo bilancio provvisorio, l’attacco ha causato la morte di 12 persone e almeno 15 feriti.(Res)