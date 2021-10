Medio Oriente: Washington “preoccupata” per nuove costruzioni israeliane in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere "profondamente preoccupati" per l'annuncio da parte di Israele della costruzione di oltre mille nuove unità abitative nei suoi insediamenti in Cisgiordania. Lo rende noto il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”. "Siamo profondamente preoccupati per il piano del governo israeliano", ha detto ai giornalisti il portavoce della diplomazia statunitense Ned Price. "Ci opponiamo fermamente all'espansione degli insediamenti, che è totalmente contraria agli sforzi per abbassare le tensioni e garantire la calma, e che mina le prospettive di una soluzione a due Stati" israeliano e palestinese, ha aggiunto. "Riteniamo inoltre che qualsiasi tentativo di legalizzare retroattivamente gli insediamenti illegali sia inaccettabile", ha concluso Price.(Res)